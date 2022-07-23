İçli Köfte tarifi: Masterchef İçli Köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

YAPILIŞI

Bulguru ve irmiği bir kapta ıslatarak yarım saat dinlenmeye bırakın.

200 gram yağı tencereye koyun ve kıymayı rengi değişene kadar pişirin.

Kıymanın her yeri rengini değiştirdikten sonra kıymanın tane tane olması için yarım çay bardağı su ekleyin. Kıyma suyu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Kıyma suyunu çektikten sonra tencereye küp küp doğranmış soğanları ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Soğanlar da tamamen kavrulduktan sonra 2 çay kaşığı tuzu ve istediğiniz baharatları ekleyin.

Cevizleri de ekleyerek ocağın altını kapatın. Maydanozları ekleyerek bir kez karıştırıp soğuması için başka bir kapa aktarın.

Tarifin başında şişmesi için bıraktığımız irmikli bulgurlu karışımı varsa bir çiğköfte tepsisine, yoksa normal bir kaba aktararak üzerine pul biber, salça, un, yumurta, yağ e 2 çay kaşığı tuzu ekleyin. Yoğurmaya başlayın.

15 dakika kadar yoğurduktan sonra bütün hamuru bir araya getirip üzerini nemli bir bezle örtün. Yarım saat kadar dinlendirin.

Hamurdan yumurtadan biraz küçük parçalar alıp yuvarlayıp top haline getirin. Baş ya da işaret parmağınız yardımıyla içini açıp harcınızı doldurun.

İçli köfteleriniz haşlamaya ya da kızartmaya hazır.

Haşlama içli köfte yapılışı için bir tencereye koyduğunuz suya içli köfteleri üst üste ya da sıkışık olmayacak bir şekilde koyun. Suyuna biraz limon ya da limon tuzu katın. Köfteleri su yüzeyine çıkana kadar haşlayın. Su yüzeyine çıktıktan sonra en fazla 4-5 dakika kadar daha haşlayın.

Kızartma içli köfte yapılışı için içli köfteleri kızgın ve derin bir yağda, üst üste ya da sıkışık olmayacak bir şekilde koyun ve kızartın.