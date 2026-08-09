İçme suyu tünel hattındaki göçükte ölü sayısı 2 ye çıktı

Adana'nın İmamoğlu ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde yürütülen Yedigöze İçme Suyu Projesi alanında boru döşeme çalışması sırasında kaya bloğunun çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ KURTARILDI

Göçük altında kalan 5 işçiden Necmettin Tok (55) hayatını kaybetti, Bekir Çelik (57) ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. 3 işçi ise kendi imkanlarıyla göçük altından çıkmayı başardı. Tok'un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken yaralı işçi Çelik, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Hastanede yoğun bakıma alınan Bekir Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi. Ölü sayısının 2 ye yükseldiği göçükle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.