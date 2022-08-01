İçmeler Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İçmeler İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray, yoğunluğu ile ünlü olan İstanbul trafiğinde geç kalmadan ulaşım kolaylığı sunar. Hızlı bir seyahat imkanı sunması, 43 istasyonu olması, metro, metrobüs ve otobüs gibi çeşitli toplu taşıma araçlarına erişim kolaylığı sunması ile milyonlarca kişi tarafından tercih edilir. İstikametleri birtakım farklılık gösteren üç hattı bulunur. Bunlar, Gebze-Halkalı, Ataköy-Pendik ve Zeytinburnu-Pendik'tir. Sabah 06:00 ile başlayan seferler, akşam 22:15'e kadar devam eder. Öğrenciler ve yetişkinler için farklı ücret tarifeleri uygulanır. Ne kadar mesafe gidilirse, ücret de ona göre ödenir. İçmeler Marmaray Durağı için yapılan ödeme ise nereden binildiğine bağlı olarak değişir. Para iadesi ise turnikelerin yakınında yer alan para iade cihazlarından yapılır. İşte Marmaray İçmeler İstasyonu nerede bulunur sorusunun cevabı…

Marmaray İçmeler İstasyonu Nerede?

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda bulunan İçmeler İstasyonu, Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik hatlarında olmayan bir duraktır. Bir mağduriyet yaşanmaması açısından bu noktaya dikkat edilmesi gerekir. İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı bir mahalle olan İçmeler'e, Marmaray ile gitmek mümkündür. İçmeler İstasyonu, Aydıntepe ve Tuzla durakları arasındadır. Aşağıda Marmaray İçmeler Durağının konum bilgisi paylaşılmıştır.

Marmaray İçmeler İstasyonu

https://maps.app.goo.gl/egphgh4FvjZLQdHKA

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Marmaray Gebze-Halkalı İstasyonları

Durak sayısı 43 olan Marmaray'ın, Gebze-Halkalı istasyonları aşağıdaki gibidir.