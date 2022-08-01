Haberler Yaşam Haberleri İçmeler Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İçmeler İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:52 Son Güncelleme: 1.8.2022 14:52

İçmeler Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İçmeler İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Raylı toplu taşıma araçlarından olan Marmaray, gidilmek istenen yere, diğer toplu taşıma araçlarından daha hızlı varması ile bilinir. Gebze ve Halkalı arasındaki mesafeyi, 1 saat 55 dakika gibi kısa bir sürede tamamlar. Bu süre, hangi istasyonda inileceğine bağlı olarak daha da kısalır. İçmeler Marmaray Durağı, nerede ve nasıl gidilir diye merak edenler olabilir. Durakların tam olarak nerede bulunduğunu bilmek olası bir karışıklığın oluşmasını önler. Marmaray İçmeler İstasyonu nerede sorusuna ilişkin detaylar yazımızda…

İçmeler Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İçmeler İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray, yoğunluğu ile ünlü olan İstanbul trafiğinde geç kalmadan ulaşım kolaylığı sunar. Hızlı bir seyahat imkanı sunması, 43 istasyonu olması, metro, metrobüs ve otobüs gibi çeşitli toplu taşıma araçlarına erişim kolaylığı sunması ile milyonlarca kişi tarafından tercih edilir. İstikametleri birtakım farklılık gösteren üç hattı bulunur. Bunlar, Gebze-Halkalı, Ataköy-Pendik ve Zeytinburnu-Pendik'tir. Sabah 06:00 ile başlayan seferler, akşam 22:15'e kadar devam eder. Öğrenciler ve yetişkinler için farklı ücret tarifeleri uygulanır. Ne kadar mesafe gidilirse, ücret de ona göre ödenir. İçmeler Marmaray Durağı için yapılan ödeme ise nereden binildiğine bağlı olarak değişir. Para iadesi ise turnikelerin yakınında yer alan para iade cihazlarından yapılır. İşte Marmaray İçmeler İstasyonu nerede bulunur sorusunun cevabı…

Marmaray İçmeler İstasyonu Nerede?

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda bulunan İçmeler İstasyonu, Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik hatlarında olmayan bir duraktır. Bir mağduriyet yaşanmaması açısından bu noktaya dikkat edilmesi gerekir. İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı bir mahalle olan İçmeler'e, Marmaray ile gitmek mümkündür. İçmeler İstasyonu, Aydıntepe ve Tuzla durakları arasındadır. Aşağıda Marmaray İçmeler Durağının konum bilgisi paylaşılmıştır.

Marmaray İçmeler İstasyonu

https://maps.app.goo.gl/egphgh4FvjZLQdHKA

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Marmaray Gebze-Halkalı İstasyonları

Durak sayısı 43 olan Marmaray'ın, Gebze-Halkalı istasyonları aşağıdaki gibidir.

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

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İçmeler Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İçmeler İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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