İcra gelecek yalanıyla milyonluk vurgun yaptılar: 7 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis Fatih bölgesinde tespit ettiği eve baskın yaptı. Baskınlarda aralarında şebeke lideri Uğur D.(48)'in de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.