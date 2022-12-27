İddet Süresi Nedir? Kocası Ölen ve Boşanan Kadının İddet Müddeti Ne Kadar, Kaç Gündür?

İddet süresi, kelime olarak bekleme süresi demektir. Bu kelime özellikle boşanmak isteyen, boşanma aşamasına gelmiş ya da boşanmış olan kadınların karşısına çıkan bir terimdir. Bu terim hakkında bilinen pek çok yanlış bilgi bulunduğundan akıllarda bilgi kirliliği ve buna bağlı olarak doğru bilgiye erişememe gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bireyler "İddet süresi nedir, iddet müddeti kaç gün, kocası ölen kadının iddet süresi ne kadar?" gibi soruların doğru yanıtlarını araştırmaktadır.

İddet Süresi Nedir?

İddet süresi aslen hatalı bir kullanım olarak karşımıza çıkar. Çünkü iddet kelimesi süre anlamına gelir. Bu yanlışlığa rağmen halk arasında "iddet süresi" kullanıımı oldukça yaygındır. İddet süresi Türk hukukunda; Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesinde belirtilen "Kadın için bekleme süresi" başlığı adı altındadır. Bu düzenlemeye göre kadın, evliliğini bitirmesinden sonra 300 gün beklemeden evlenemez.

Kanun, boşanmanın kesinleşmesinden önce tarafların cinsel ilişkiye girmiş olma ihtimalini düşünerek, doğacak olan çocuğun babasının belirlenmesinde güçlük olmasını engellemek amacıyla çıkarılmıştır. Azami gebelik süresi yani 300 gün içerisinde doğacak olan çocuğun babasının boşanılan koca olacağına dayanarak oluşturulan bu süre yalnızca kadının hamile olmadığının ispatı ile daha az bir süreye düşürülebilir. Ancak bu durumda mahkemeye bir dava açılması ve kadının hamile olmadığını ispat eden gerekli raporların mahkemeye sunulması gereklidir. Ayrıca kadın hamileyse ve bebeğin önceden boşanmış olduğu kocaya ait olduğu kesin ise, kadının eski eşi ile tekrar evlenmesi durumunda iddet süresi gibi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kadın bebeğinin babası olan eski eşi ile direkt olarak evlenebilmektedir.

Kocası Ölen ve Boşanan Kadının İddet Müddeti Ne Kadar?

Kadınlar kocaları öldükten ya da boşandıktan sonra hemen başka bir adamla evlenemezler. Bu duruma "iddet müddeti" adı verilir. Kocası ölmüş olan bir kadın yeniden evlenebilmek için hamile değilse en az 4 ay 10 gün beklemelidir. Ancak kadın hamile ise iddet müddeti doğum yapması ile tamamlanır. Kocasından boşanan bir kadın için iddet müddeti 300 gün olarak karşımıza çıkar. Burada bulunan 300 gün kadının hamile kalmış olabileceğinden dolayı, doğuma kadar geçen süre olarak seçilmiştir.