Haberler Yaşam Haberleri İdealtepe Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İdealtepe İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:56 Son Güncelleme: 1.8.2022 14:57

İdealtepe Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İdealtepe İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray, metro ile birlikte İstanbul'un en hızlı ulaşım araçlarından biridir. Uzun mesafeleri, trafiğe takılmadan ve geç kalmadan kısa bir sürede tamamlamayı sağlar. Bundan dolayı, İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği bir toplu taşıma seçeneğidir. Her gün, Gebze'den Halkalı'ya, Pendik'ten Ataköy'e ve Pendik'ten Zeytinburnu'na olmak üzere seferler düzenlenir. Marmaray durakları ise ayrı bir merak konusudur. İdealtepe Marmaray Durağı da onlardan biridir. Marmaray İdealtepe İstasyonu nerede ve nasıl gidilir diye soranlar için detaylar yazımızda…

İdealtepe Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İdealtepe İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Denizin altında yer alan tünelleri ile Marmaray, Avrupa ve Anadolu Yakası arasındaki mesafeyi büyük oranda azaltır. Oldukça hızlı, üç farklı hattı, 43 istasyonu ve aktarma olanaklarının çok olması dolayısıyla, İstanbul'un en çok yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarındandır. Çalışanlar ve öğrenciler için çok uygun bir ulaşım seçeneğidir. Gebze'den sabah 06:00'da başlayan seferler, gece 22:15'e kadar devam eder. Erken saatlerde işe veya okula gidenler ile geç saatlerde dönüş yapanlara yönelik bir hizmet sunar. Gebze-Halkalı arasında 15 dakikada bir sefer düzenlenir. Zeytinburnu ve Maltepe arasında ise bu süre 8 dakikadır. Ataköy, Kazlıçeşme, Sirkeci, Yenikapı, Üsküdar, Söğütlüçeşme, Bostancı ve Pendik kalabalığın en fazla olduğu istasyonlardır. Yoğunluğun, diğerlerine göre daha az olduğu İdealtepe Marmaray Durağı nerede ve nasıl gidilir diye merak edenler vardır. İşte Marmaray İdealtepe İstasyonu nerede sorusuna dair merak edilenler…

Marmaray İdealtepe İstasyonu Konumu Nedir?

Gebze-Halkalı, Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik hatlarının durak noktalarından biri de, Marmaray İdealtepe İstasyonu'dur. İdealtepe, Maltepe'ye bağlı bir semttir. Küçükyalı ve Süreyya Plajı istasyonları arasında bulunur. Aşağıda Marmaray İdealtepe İstasyonu adres bilgilerine yer verilmiştir.

İdealtepe Marmaray İstasyonu

https://maps.app.goo.gl/hoeVzwb8FxvXK868A

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Gebze-Halkalı Marmaray İstasyonları

Marmaray'ın Gebze-Halkalı hattındaki 43 durak aşağıdaki verilmiştir.

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

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İdealtepe Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İdealtepe İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
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