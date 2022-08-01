İdealtepe Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray İdealtepe İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Denizin altında yer alan tünelleri ile Marmaray, Avrupa ve Anadolu Yakası arasındaki mesafeyi büyük oranda azaltır. Oldukça hızlı, üç farklı hattı, 43 istasyonu ve aktarma olanaklarının çok olması dolayısıyla, İstanbul'un en çok yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarındandır. Çalışanlar ve öğrenciler için çok uygun bir ulaşım seçeneğidir. Gebze'den sabah 06:00'da başlayan seferler, gece 22:15'e kadar devam eder. Erken saatlerde işe veya okula gidenler ile geç saatlerde dönüş yapanlara yönelik bir hizmet sunar. Gebze-Halkalı arasında 15 dakikada bir sefer düzenlenir. Zeytinburnu ve Maltepe arasında ise bu süre 8 dakikadır. Ataköy, Kazlıçeşme, Sirkeci, Yenikapı, Üsküdar, Söğütlüçeşme, Bostancı ve Pendik kalabalığın en fazla olduğu istasyonlardır. Yoğunluğun, diğerlerine göre daha az olduğu İdealtepe Marmaray Durağı nerede ve nasıl gidilir diye merak edenler vardır. İşte Marmaray İdealtepe İstasyonu nerede sorusuna dair merak edilenler…

Marmaray İdealtepe İstasyonu Konumu Nedir?

Gebze-Halkalı, Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik hatlarının durak noktalarından biri de, Marmaray İdealtepe İstasyonu'dur. İdealtepe, Maltepe'ye bağlı bir semttir. Küçükyalı ve Süreyya Plajı istasyonları arasında bulunur. Aşağıda Marmaray İdealtepe İstasyonu adres bilgilerine yer verilmiştir.

İdealtepe Marmaray İstasyonu

https://maps.app.goo.gl/hoeVzwb8FxvXK868A

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Gebze-Halkalı Marmaray İstasyonları

Marmaray'ın Gebze-Halkalı hattındaki 43 durak aşağıdaki verilmiştir.