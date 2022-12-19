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Giriş Tarihi: 19.12.2022 12:05

İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü’nün (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

İHA
İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Olumsuz hava koşullarından dolayı İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Buna göre BUDO'nun iptal edilen seferleri şöyle: "15.25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 14.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi."

İDO'nun iptal edilen seferleri: "12.00 Bursa - Yenikapı- Kadıköy

14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma."

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İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
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