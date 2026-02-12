İETT Garajı’nın imara açılmasına soru önergesi

Levent İETT
Garajı'nın imara açılması ve yaklaşık 2 milyar dolar rant oluşturulduğu iddiaları bir kez daha İBB
Meclisi'nin gündemine taşındı. CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edilen plan değişikliğiyle, daha önce yeşil alan olarak planlanan araziye 3 emsal yapılaşma hakkı tanındı. Plan notlarına göre alanda zemin üstü 50 kata kadar yapılaşmanın önü açıldı. Karar, "deprem toplanma alanı betonlaşıyor" eleştirilerini de beraberinde getirdi. İBB Meclisi Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkan Vekili Dursun Çağlayan, SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu ve büyük tepkiye neden olan kararla ilgili yazılı soru önergesi verdi. Çağlayan önergesinde, İBB'ye şu soruları yöneltti:
Alan hangi teknik ve şehircilik gerekçesiyle yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açıldı?
Oluştuğu iddia edilen milyarlarca dolarlık ekonomik değer kamu yararına nasıl kullanılacak?
Daha önce park olarak düzenlenmesine yönelik alınan meclis kararları neden uygulanmadı? Yapılan oylamada, verilen soru önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.