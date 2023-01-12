‘İETT Karabatağa sürüklenmiştir’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ocak ayı toplantısı 3'üncü oturumunda kentteki ulaşım sorunları konuşuldu. AK Partili Meclis Üyesi Halit Cebeci, kentte otobüs, metro, metrobüs ve taksi ulaşımında ciddi sorunlar yaşandığını belirterek şunları kaydetti: "Maalesef vatandaşlarımız gelmeyen metrobüsler nedeniyle duraklarda tıklım tıklım beklemek zorunda bırakılıyor. Bunun temel iki sebebi var. Birincisi, metrobüs yollarının bizim zamanımızda yaptırıldığı şekliyle kalması ve bakım onarımının yapılmaması. İkincisi de İBB yönetiminin bizatihi otobüslerin üreticisi olan Mercedes'e 'Siz yeterli değilsiniz' diyerek bakım onarım ihalesini, üretici firmaya vermemesi." İETT otobüslerinin bakım ve onarım işlerinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın firmasına verilmesine tepki gösteren Cebeci, şöyle devam etti: "'Karabatak' ile alakalı 2019-2020-2021 yılları içerisinde otobüs bakım, onarım ve otobüs alımı için 4 milyar artı KDV ödenmiş. İETT kara bir batağa hem operasyon olarak hem de mali olarak sürüklenmiştir."Toplantıda AK Parti grubundan Ali Rıza Teke, Saraçhane'deki başkanlık binası önüne konulan ve 'Haysiyet Duvarı' adı verilen pano önünde işçilere zorunlu nöbet tutturulduğu iddialarına ilişkin soru önergesi verdi. Teke, "Bu işçilere fazla mesai ücreti ödenmekte midir? Mesai saatleri haricinde duvarın önüne gelmek istemeyen bu işçi kardeşlerimizin, işten çıkarılma tehdidi var mıdır?" diye sordu.