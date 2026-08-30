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Giriş Tarihi: 30.08.2026

İETT kazasına neden olan sürücü tutuklandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İETT kazasına neden olan sürücü tutuklandı
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Zeytinburnu'nda geçtiğimiz cuma günü meydana gelen, 2 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 19 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Kazaya sebebiyet verdiği belirtilen otomobil sürücüsü R.S.F., olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın sürücü, adliyeye sevk edildi. Sürücü R.S.F., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada yaşanan kaza ile ilgili İETT otobüsünün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İETT otobüs sürücüsünün, önünde seyreden otomobile çarpmamak için manevra yaptığı ve sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptığı görülüyor. -

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İETT

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İETT kazasına neden olan sürücü tutuklandı
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