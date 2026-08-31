İETT kazasında hayatını kaybeden Gazi Fatma Hacer Eroğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan İETT otobüsünün cadde üzerindeki bir sitenin duvarına çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş birisi ağır 19 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların büyük kısmı hastanelerde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu. Fakat hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılıp tedavi altında tutulan 2 aylık evli küçük yaşta Siirt'te askeri aracın ayağını ezmesi sonucu sivil gazi ünvanı alan ve Kültür ve Turizm bakanlığı Relöve ve anıtlar Müdürlüğünde gazi kadrosuyla çalışan Fatma Hacer Eroğlu iş çıkışı evine giderken İETT kazasında ağır yaralanıp Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. "günlük yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Sivil Gazi Fatma Hacer Eroğlu'nun naaşı Bahçelievler İmam Buhari Camii'ne getirildi. Burada 2 ay önce evlendiği kocası Bünyamin Eroğlu ve ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından gazi Fatma Hacer Eroğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Bursa Hacı İbrahim Altan Camii'ne ve sonrasında Cumalıkızık mezarlığında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

HASTANEDEN 10 KİŞİ TABURCU EDİLDİ 5 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İETT kazası sonucunda toplam olarak 3 kişinin hayatını kaybettiği ve hastanede tedavi gören yaralılardan 10'unun taburcu edildiği ve 5 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.