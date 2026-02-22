İETT otobüsleri durakta çarpıştı

Fatih Unkapanı'nda durağa yanaşan 3 İETT
otobüsü zincirleme kaza yaptı. İstanbul
'da İETT araçlarının kazaları eksik olmuyor. Ya arızalanıyor ya yanıyor ya da hiç kaza olmayacak alanda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazalar meydana geliyor. Son kaza olayı da dün sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı Unkapanı yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 İETT otobüsü, Vefa otobüs durağına giriş yaptıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular korku ve panikle otobüsü terk etti. Kazaya karışan üç İETT otobüsünde hasar meydana geldi. Otobüsler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.