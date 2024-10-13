İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Sultangazi'de, 2 İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu biri çocuk 2 yolcu yaralandı. Olay dün saat 13.00 sıralarında Sultançiftliği Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüsteki yolculardan biri çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 yaşındaki A.R. ile kadın yolcu Y.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki otobüste de büyük hasara sebep olan kaza nedeniyle bulvarda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.