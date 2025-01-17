İETT otobüsü alev alev yandı

Sarıyer Bahçeköy'de dün akşam seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsü hemen durduran sürücü, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Tahliye edilen yolcular panik halinde uzaklaşırken araçta patlamalar meydana geldi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında demir yığınına dönen otobüs kullanılmaz hale geldi. Çevredekiler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.