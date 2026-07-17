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Giriş Tarihi: 17.07.2026

İETT otobüsü alev alev yandı

Semih KARA Semih KARA
İETT otobüsü alev alev yandı
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Ataşehir'de yolcu dolu İETT otobüsü seyir halinde alev aldı. Yolcular tahliye edilirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın saat 13.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Yedpa Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünde çıktı. Kadıköy- Ferhatpaşa hattında sefer yapan İETT otobüsünün motor bölümü yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı durdurup yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Otobüs çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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İETT otobüsü alev alev yandı
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