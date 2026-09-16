İETT otobüsü alev alev yandı

Bakırköy
'de seyir halindeyken alev alan İETT
'ye bağlı özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 GA 8534 plakalı otobüs, Bakırköy mevkisinde alev aldı. Durumu fark ederek otobüsü yan yola çeken ve otobüsteki yolcuları tahliye eden sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti. İETT'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu olaydan etkilenen yolcu bulunmadığı belirtilerek, "Kurumumuzca söz konusu olayla ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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Mete Efendioğlu - Editör