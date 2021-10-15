İETT otobüsü arızası trafiği kilitledi

İstanbul'da Cuma günleri yaşanan yoğun trafiğe akşam saat 18.30 sıralarında Unkapanı Taksim Fatih istikametinde köprü girişinde İETT otobüsü arıza yaptı. Otobüsün sol şeritte arıza yapması nedeniyle Unkapanı köprüsünde yoğun trafik oluştu. İETT' otobüsünde arıza meydana gelmesi nedeniyle içindeki yolcular inerek gidecekleri başka otobüse geçiş yaptılar.

Akşam saatlerinde yağışın başlaması ile birlikte trafik Unkapanı köprüsünden Taksim Şişhaneye kadar uzandı. Trafiğin kilitlenmesi nedeniyle otomobilleriyle yolda seyir halinde bulunan vatandaşlar uzun süre trafiğin açılmasını beklediler.

Son günlerde İBB'ye bağlı İETT otobüslerinin sok sık arıza yapıp yolda kalması nedeniyle hem trafiğin hem de vatandaşların olumsuz etkilendiğini İETT arızalarının neden olduğunu ise kamuoyuna açıklanmadı.