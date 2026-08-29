İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı

Zeytinburnu
Kennedy Caddesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan İETT
otobüsü Büyükyalı Sitesi'nin bahçe duvarına çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespiti ve kazanın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Bu arada Vali Davut Gül, İETT kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Yaralılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Sarıyer'de de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Otobüs, yolun alt seviyesinde kalan tek katlı evin çatısına düşmeden durabildi. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.
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Mete Efendioğlu - Editör