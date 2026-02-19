İETT otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı

İstanbul E-5 kara yolu Güzelce Büyükçekmece
istikametinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT
otobüsü bariyere çarparak yoldan çıktı.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında E-5 kara yolu Güzelce Büyükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 HD 1687 plakalı İETT otobüsü şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Daha sonra yol kenarına savruldu.
Olduğu yerde dönen otobüs yoldan çıktı. Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.