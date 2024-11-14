İETT otobüsü dehşet saçtı

İETT otobüslerinin son zamanlarda artan kaza ve yanma vakalarına dün 2 yenisi daha eklendi. Sancaktepe'de İETT otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, yanındaki annesi ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu anne ve 3 yaşındaki kızı, seyir halinde olan İETT otobüsünün altında kaldı. Kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan anne itfaiye ekipleri tarafından otobüs altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası İETT otobüsünün şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan, dün saat 07.30 sıralarında Bomonti Tüneli içerisinde alev alan İETT otobüsü tünelin kapatılmasına neden oldu. Tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmı birden alev aldı. Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, Bomonti Tüneli trafiğe kapatıldı.Bu arada, 1 Eylül ve 13 Kasım arasında İETT otobüslerinin karıştığı olaylarda 1'i polis memuru 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Son 74 günde 14 İETT otobüsü kazaya karışırken, 4 İETT otobüsü de yandı. İşte son 74 günde İETT otobüslerinin karıştığı önemli olaylar:21 Eylül: Sarıyer'de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.22 Eylül: Maltepe'de İETT otobüsü bir otomobile ve minibüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.12 Ekim: Sultangazi'de 2 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.14 Ekim: Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı, 8 kişi yaralandı18 Ekim: Ataşehir'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.30 Ekim: Zeytinburnu'nda İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne sebep oldu.3 Kasım: Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu.