İETT otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Arnavutköy'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda İETT otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan otobüs, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Özkan Dalkılıç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.