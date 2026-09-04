Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı
Giriş Tarihi: 4.09.2026

İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı
  • ABONE OL
Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Dün Karadeniz Caddesi'nde yaşanan kazada Eren Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobil Ergin K. yönetimindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Eren Ö. ile otobüsteki 1'i bebek 3 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsü şoförü Ergin K. önce hastaneye ardından da emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA