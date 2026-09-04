İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

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Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Dün Karadeniz Caddesi'nde yaşanan kazada Eren Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobil Ergin K. yönetimindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Eren Ö. ile otobüsteki 1'i bebek 3 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsü şoförü Ergin K. önce hastaneye ardından da emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.