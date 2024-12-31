İETT otobüsüne çarpan araçta 2 ölü

Eyüpsultan'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ve İETT otobüsüyle çarpışan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Araçta içki şişeleri bulunurken, gençlerin alkollü olduğu öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre. dün saat 19.30 sıralarında 5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda seyir halinde olan Abdullah Semih Aydın (22) idaresindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, sürücüsü Abdullah Semih Aydın'ın (22) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. Ardından da Erkan Ö.'nün kullandığı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Hurda yığını haline gelen araçta sıkışan Aydın ile yanında oturan Ceyda Öztürk (23), itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Aydın ve Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan içki şişeleri polisler tarafından çıkarıldı.