İETT şoförü engelli vatandaşa öyle şeyler söyledi ki: Duraktakiler bile isyan etti!

"TEPKİ GÖSTERENLERİ OTOBÜSTEN İNDİRDİ KAÇTI"

Olayı gören Armağan Mete Şahin, "Engelli bir vatandaşla kanser hastası bir ağabeyimiz vardı. Otobüse binmek istediler galiba kartları yoktu, otobüs şoförü onlara küfür etti, yumruk attı. Biz de ayırmaya çalıştık. Tepki gösteren herkesi otobüsten indirdi. Sonra otobüsle kaçtı" şeklinde anlattı...