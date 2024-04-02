Haberler Yaşam Haberleri İETT şoföründen skandal görüntü! !Otobüs şeritten çıktı, telefonu bırakmadı
Giriş Tarihi: 2.4.2024 11:15 Son Güncelleme: 2.4.2024 11:24

İETT şoföründen skandal görüntü! !Otobüs şeritten çıktı, telefonu bırakmadı

Başakşehir’de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
İETT şoföründen skandal görüntü! !Otobüs şeritten çıktı, telefonu bırakmadı

Başakşehir'de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.



Başakşehir'de bugün sabah saatlerinde Başakşehir'de 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköy Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde şoförün telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü görüldü.

Hem kendi canını hem yolcuların canını hiçe sayan şoför şeritten çıksa bile telefonu bırakmadı.

İETT şoföründen skandal görüntü: Telefonla oynayarak otobüs kullandı | Video

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İETT şoföründen skandal görüntü! !Otobüs şeritten çıktı, telefonu bırakmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA