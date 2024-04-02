Video Yaşam İETT şoföründen skandal görüntü: Telefonla oynayarak otobüs kullandı | Video
İETT şoföründen skandal görüntü: Telefonla oynayarak otobüs kullandı | Video

İETT şoföründen skandal görüntü: Telefonla oynayarak otobüs kullandı | Video

02.04.2024 | 10:18

Başakşehir’de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Başakşehir'de bugün sabah saatlerinde Başakşehir'de 98 KM isimli Fenertepe - Sefaköy Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünde şoförün telefonuyla oynayarak otobüsü sürdüğü görüldü. Hem kendi canını, hem de yolcuların canını hiçe sayan şoför şeritten çıksa da telefonu bırakmadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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