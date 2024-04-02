İETT şoföründen skandal görüntü: Telefonla oynayarak otobüs kullandı | Video
Başakşehir’de İETT şoförü sefer boyunca telefonla oynadı. Otobüs şeritten çıksa da telefonunu bırakmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
İETT şoföründen skandal görüntü: Telefonla oynayarak otobüs kullandı | Video 02.04.2024 | 10:18
05:38
Bagaj cinayetinin zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı | Video 02.04.2024 | 10:18
01:49
Kadıköy'de lüks plazada yangın: Çalışanlar tahliye edildi | Video 02.04.2024 | 10:18
02:13
55 ilde Narkoçelik-10 operasyonu düzenlendi | Video 02.04.2024 | 09:05
02:36
Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat polisi kurtardı | Video 02.04.2024 | 06:01
03:27
03:29
Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırımdakilere çarptı: 2 yaralı | Video 01.04.2024 | 16:50
01:54
Mardin’de motosiklet üzerinden düşen kadın ağır yaralandı | Video 01.04.2024 | 16:31
00:48
02:24
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü | Video 01.04.2024 | 15:59
00:52
Başakşehir’de feci kaza: 1 ölü | Video 01.04.2024 | 14:15
01:20
Kontrolden çıkan temizlik malzemesi yüklü tır devrildi | Video 01.04.2024 | 14:14
01:20
Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video 01.04.2024 | 14:07
00:38
00:36
Kızıltepe'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video 01.04.2024 | 13:56
04:31
Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı | Video 01.04.2024 | 12:59
03:15
Kadıköy’de alt geçite çarpan kamyonet yan yattı | Video 01.04.2024 | 12:02
04:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 01.04.2024 | 11:42
00:56
07:58
Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı | Video 01.04.2024 | 11:05