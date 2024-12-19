İETT şoförüne 6 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Bakırköy'de 30 Ekim günü yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Tuna (80), Murat Şahin idaresindeki İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan sürücü Şahin, "Kırmızı ışıkta en sağ şeritte durdum. Önümde de bir araç vardı. Yeşil ışığın yanması ile önümdeki araç yola devam etti. Ben de devam ettim. Lastiğin inip çıkması üzerine aracı durdurdum. İndiğimde otobüsün altındaki vatandaşı gördüm. Kaza raporunda her ne kadar bana kusur verilmişse de raporu kabul etmiyorum" dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sürücünün 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.