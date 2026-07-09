İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü yol kenarındaki yayaya çarptı

İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün dikkatsizlik sonucu gerçekleştirdiği kaza gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. İETT''ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarında park halinde bulunan otomobilin yanında yürüyen vatandaşa çarptı.

Özel Halk Otobüsü ile park halindeki otomobilin arasında kalarak yaralanan vatandaş çevredeki insanların ambulans çağırması ile hemen tedavi için çevredeki hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.