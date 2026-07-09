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Giriş Tarihi: 9.07.2026 12:46

İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü yol kenarındaki yayaya çarptı

İstanbul Şişli’de gündüz saatlerinde yolda seyir halinde olan İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan yaya hemen ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü yol kenarındaki yayaya çarptı
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İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün dikkatsizlik sonucu gerçekleştirdiği kaza gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. İETT''ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarında park halinde bulunan otomobilin yanında yürüyen vatandaşa çarptı.

Özel Halk Otobüsü ile park halindeki otomobilin arasında kalarak yaralanan vatandaş çevredeki insanların ambulans çağırması ile hemen tedavi için çevredeki hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü yol kenarındaki yayaya çarptı
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