İftiraya sığındı sicili tekrar gün yüzüne çıktı

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik Silivri'de görülen davanın 50. gününde 68'i tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. İBB'ye yönelik 3. Dalga operasyonda tutuklanan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin savunma yaptı. Adı hayali ihale ve rüşvet skandallarına karışan Çetin'in soruşturmada usulsüz ihalelerle yakın çevresine çıkar sağladığı, sevgililerine İBB'de özel kadrolar verdiği ve MASAK raporlarında da mal varlıklarını yakın çevresi üzerine yaptığı ortaya çıkmıştı. Duruşmada savunma yapmak yerine iftiraya başvuran Çetin, "Savcı bana, 'Etkin pişmanlıktan faydalan, seni çıkarayım' dedi" diyerek Cumhuriyet savcısını hedef aldı.

HAYALİ İHALELERLE 20 MİLYONLUK VURGUN

Operasyon kapsamında, Medya AŞ'den usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de de arama yapılmış, şirket ofisinde deste deste paralar bulunmuştu. Söz konusu şirketin 2023'te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında İBB'den 14 milyon 493 bin TL'lik ihale aldığı ancak ihalenin hayali olduğu ortaya çıktı. 125 şehir dışı kültür gezisinden sadece bir tanesinin gerçekleştiği öğrenildi. İkinci ihale ise 2024 yılı için, 4.7 milyon TL bedelle "Reyyan Organizasyon" adlı şirkete verildi. Çanakkale'ye 40 sefer gezi için anlaşıldı. Ancak sadece 3 gezi yapıldı. İddiaya göre Taner Çetin, belediyeden ihale alan şirketten kendisine motosiklet aldırdı.

APARTMANDAN VİLLAYA

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra İBB'ye daire başkanı olan Taner Çetin'in tıpkı Murat Ongun gibi ilk iş olarak apartman dairesinden çıkıp villaya taşındığı, kısa zaman içerisinde lüks marka araç ve motosiklet alıp bunları çocuklarının üzerine tescil ettirdiği ortaya çıktı.

SEVGİLİLERE KIYAK TERFİ

Soruşturmada Taner Çetin'in, kız arkadaşı Ayşegül Karslı'yı İBB'de Eğitim Şefi yaptığı ve Karslı'ya özel ayrı bir makam odası da tahsis ettirdiği saptandı. Çetin'in öncesinde Hale Özdemir ile ilişki yaşadığı, Yol Bakım Müdürlüğü'nde çalışan Özdemir'i İBB Beyaz Masa'ya Koordinatör olarak getirdiği; kendisi ile anlaşmazlık yaşayıp ilişkisini sonlandırdıktan sonra koordinatörlük görevine son verdiği belirlendi.

LİSE MEZUNU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mezuniyet hakkında Beylikdüzü Belediyesi'nde yürütülen incelemelerde Çetin'in lise mezunu olduğu ortaya çıktığından İBB'de tedviren daire başkanı olarak görev yapabildiği tespit edildi.

SAVUNMA YERİNE İFTİRAYI SEÇTİ

Sicili kabarık olan Taner Çetin, bugünkü duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederken gözaltına alındığı gün ifadesini alan Cumhuriyet savcısına yüklenerek zehir zemberek iftiralarda bulundu. Pınar Türker'in 'çıplak arama' yalanının ardından Taner Çetin de benzer yöntemi kullandı. Çetin, "Savcı bana, 'Etkin pişmanlıktan faydalan, seni çıkarayım' dedi" diyerek Cumhuriyet savcısını hedef aldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör