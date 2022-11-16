İGDAŞ’ın çalışma yaptığı sokakta patlama: 10 yaralı

Fatih'te doğal gaz kutusunda patlama meydana gelen binada yangın çıktı, 10 kişi yaralandı. Seyyid Ömer Mahallesi, Evliya Ata Sokak'ta dün saat 20.45 sıralarında İGDAŞ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında bir binanın doğal gaz kutusunda patlama oldu. Sokakta panik yaratan patlamanın ardından 3 katlı binanın giriş ve birinci katlarında yangın çıktı. Patlama ve sonrasında çıkan yangında çalışmalara katılan 3 İGDAŞ personeli ile o sırada sokaktan geçmekte olan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Binada çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Binada patlama ve yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi.