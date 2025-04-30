Haberler Yaşam Haberleri Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Yasa dışı bahis operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.4.2025 18:05 Son Güncelleme: 30.4.2025 18:08

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Yasa dışı bahis operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Iğdır merkezli on iki ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerin banka hesaplarına 1.7 Milyar para girişi olduğu tespit edildi.

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Yasa dışı bahis operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, ülke genelinde yasa dışı bahis siteleri ile bağlantılı olan ve banka hesaplarına toplamda 1.7 Milyar TL para girişi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenledi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Iğdır merkezli, İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Edirne, Eskişehir, İzmir, Antalya, Bursa ve Yalova'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Yasa dışı bahis operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı
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