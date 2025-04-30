Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: Yasa dışı bahis operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, ülke genelinde yasa dışı bahis siteleri ile bağlantılı olan ve banka hesaplarına toplamda 1.7 Milyar TL para girişi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenledi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Iğdır merkezli, İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Edirne, Eskişehir, İzmir, Antalya, Bursa ve Yalova'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.