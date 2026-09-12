Iğdır’da askeri araç devrildi: 1 şehit

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kaza, Aralık ilçesine bağlı Emince Köyü anayol mevkiinde meydana geldi. Askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sözleşmeli er Ziya Koparan şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara karayolu Esenyazı Kavşağı'nda önceki gece saat 23.00 sıralarında TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Ramazan Oslu (21) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver (21) tedavi altına alındı. TIR şoförü P.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gece saat 01.00 sıralarında yokuş aşağı inerken kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Özcan D. (21) ile 9 aylık hamile eşi Gülbeyaz D. (19), korkulukları aşıp 5 metre yükseklikten alt yola düştü. Çift ağır yaralanırken, anne karnındaki erkek bebek kurtarılamadı. İlk bebeğine 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülbeyaz D.'nin karnındaki bebek sezaryenle alınırken, çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör