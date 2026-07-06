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Giriş Tarihi: 6.07.2026 21:54 Son Güncelleme: 6.07.2026 21:55

Iğdır'da fırtınada caminin çatısı uçtu

Iğdır'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, merkeze bağlı Aşağı Erhacı köyünde hasara neden oldu.

İHA
Iğdır’da fırtınada caminin çatısı uçtu
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Şiddetli rüzgar nedeniyle Veysel Karani Camii'nin çatısı yerinden sökülerek uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparak, hasar tespit tutanağı hazırladı.

Iğdır'da fırtınada caminin çatısı uçtu

Cami imamı Abdullah Demir, fırtınanın ardından köyde elektrik ve su kesintisi yaşandığını belirterek, "Bizim bu tarafta şiddetli bir fırtına meydana geldi. Bunun üzerine camimizin çatısı uçtu. Şu an suyumuz ve elektriğimiz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz. AFAD ekipleri geldi, tutanak tuttu. Çarşamba günü bizi bilgilendirecekler" dedi. Fırtınada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camide maddi hasar meydana geldi.

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#IĞDIR #AFAD

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Iğdır'da fırtınada caminin çatısı uçtu
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