Giriş Tarihi: 22.11.2025 20:41

Iğdır'ın Melekli beldesinde iki kişi arasında henüz belli olmayan bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, Vahdet E., evden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin’e ateş etti. Ağır yaralanan Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Iğdır’da silahlı kavga: 1 ölü!

Edinilen bilgilere göre, Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Vahdet E. evinden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin'e ateş etti.

Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan Vahdet E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gökberk Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

