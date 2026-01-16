Haberler Yaşam Haberleri Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
Giriş Tarihi: 16.01.2026 01:33

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Iğdır’da "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

İHA
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
  • ABONE OL

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar ele geçirilirken, ayrıca 2 adet tüfek, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun 188 ve 191'inci maddeleri kapsamında gözaltına alınan toplam 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz