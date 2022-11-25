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Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:32 Son Güncelleme: 25.11.2022 12:32

İğneada Kamp Fiyatları - Longoz Ormanları İğneada Kamp Ücreti Ne Kadar, Nerede, Nasıl Gidilir ve Nerede Kalınır?

İğneada kamp alanı nerede sorusunun sıklıkla aratılması son dönemin popüler kamp alanlarından biri olan İğneada ile karşılaşmamıza olanak sağlar. Ülkemizin saklı cenneti olarak karşımıza çıkan İğneada kamp alanına nasıl gidilir? Hem doğası ile sizi büyüleyecek hem de yeni yerler görmenize olanak sağlayacak bir yer olan İğneada kamp ücreti ve Longoz Ormanları kamp fiyatları için tüm merak edilenleri birlikte inceleyelim.

İğneada Kamp Fiyatları - Longoz Ormanları İğneada Kamp Ücreti Ne Kadar, Nerede, Nasıl Gidilir ve Nerede Kalınır?

İğneada kamp alanı nerede diye baktığımız zaman özellikle İstanbul'a yakınlığı ve sakinliği ile dikkat çektiğini görmekteyiz. İster günü birlik kaçamaklar için isterseniz de çadır kampı yapmak için kullanabileceğiniz bir alan olan İğneada kamp alanına nasıl gidilir? Yola çıkmadan önce İğneada kamp alanı ile ilgili merak ettiklerinize birlikte bakalım. İğneada kamp ücreti ne kadar? Longoz Ormanları kamp fiyatları nelerdir?

İğneada Kamp Alanı Nerede?

Ülkemizin Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli ilimizin Demirköy ilçesine bağlı bir yerdir İğneada. Doğal güzellikleri ve denizinin güzelliği ile son dönemlerde sıklıkla dikkat çekmektedir. İğneada, şehir merkezine ortalama 100 km, bağlı bulunduğu ilçeye ise 30 km uzaklıkta bulunan bir sahil beldesidir.

İğneada Kamp Alanına Nasıl Gidilir

İğneada kamp alanına gitmek için öncelikle İğneada şehir merkezine otobüs veya özel aracınız ile gelmeniz gerekmektedir. Burada ücretsiz kamp alanları ya da sahilde çadır kurma imkanınız olduğu gibi ücretli kamp alanları ve konaklama imkanları da bulunmaktadır.

Longoz Ormanları Kamp Fiyatları

Longoz ormanları kamp fiyatları ya da İğneada kamp ücretleri diye aradığınız zaman özel kamp kurulacak ücretli alanların fiyatları ile karşılaşmanız mümkündür. Ücretli kamp alanları günlük ortalama 100 ile 150 TL arasında değişmektedir.

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İğneada Kamp Fiyatları - Longoz Ormanları İğneada Kamp Ücreti Ne Kadar, Nerede, Nasıl Gidilir ve Nerede Kalınır?
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