Haberler Yaşam Haberleri İHA saldırısına uğrayan dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor! Boğaz trafiği çift yönlü durduruldu
Giriş Tarihi: 1.09.2026 14:25

İHA saldırısına uğrayan dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor! Boğaz trafiği çift yönlü durduruldu

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Liberya Bayraklı Anna-S isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiyor. Geminin geçişi nedeniyle trafik çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

DHA
İHA saldırısına uğrayan dev gemi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor! Boğaz trafiği çift yönlü durduruldu
  • ABONE OL

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Liberya Bayraklı Anna-S isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiyor. Geminin geçişi nedeniyle trafik çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL BOĞAZI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İHA saldırısına uğrayan dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor! Boğaz trafiği çift yönlü durduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA