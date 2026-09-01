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İHA saldırısına uğrayan dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor! Boğaz trafiği çift yönlü durduruldu
Giriş Tarihi: 1.09.2026 14:25
İHA saldırısına uğrayan dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor! Boğaz trafiği çift yönlü durduruldu
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Liberya Bayraklı Anna-S isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiyor. Geminin geçişi nedeniyle trafik çift yönlü geçici olarak askıya alındı.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Liberya Bayraklı Anna-S isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiyor. Geminin geçişi nedeniyle trafik çift yönlü geçici olarak askıya alındı.