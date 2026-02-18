İHA ve Özel harekat destekli dev operasyon: Narkotik ağına ağır darbe vuruldu! 76 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'nın yanı sıra Mersin ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyona 3 İHA, 130 ekip, 10 özel harekât unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği ve 150 çevik kuvvet personelinin de aralarında bulunduğu toplam 700 personel katıldı.