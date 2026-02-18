Haberler Yaşam Haberleri İHA ve Özel harekat destekli dev operasyon: Narkotik ağına ağır darbe vuruldu! 76 gözaltı
Giriş Tarihi: 18.02.2026 11:08

Bursa merkezli 3 ilde, Mudanya ve Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda özel harekât ekipleri koçbaşıyla kapıları kırarak adreslere girdi, bir şüpheli ise camdan uyuşturucu madde atarak kaçacağını sandı. Şafak operasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı, 59'u tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'nın yanı sıra Mersin ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyona 3 İHA, 130 ekip, 10 özel harekât unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği ve 150 çevik kuvvet personelinin de aralarında bulunduğu toplam 700 personel katıldı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda kapılar koçbaşıyla kırılırken, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 1 kilo 264 gram esrar, 1 kilo 507 gram sentetik kannabinoid, 634 gram metamfetamin, 160 gram kokain, 60 sentetik hap, 2 gram AMG ham maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

76 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı operasyonlarda toplam 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

