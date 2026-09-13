Haberler Yaşam Haberleri İHA ve Sabah ailesinin mutlu günü! Gürkan Sayın ile Hatice Sena Uyaner dünyaevine girdi
Giriş Tarihi: 13.09.2026 16:37 Son Güncelleme: 13.09.2026 16:40

İHA ve Sabah ailesinin mutlu günü! Gürkan Sayın ile Hatice Sena Uyaner dünyaevine girdi

Sabah Gazetesi Ankara Asayiş muhabiri Hatice Sena Uyaner ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Büro kameramanı Gürkan Sayın, Ankara’da düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin “evet” dediği anlar alkışlarla karşılanırken, mesai arkadaşları da bu özel günde Uyaner ve Sayın’ı yalnız bırakmadı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
İHA ve Sabah ailesinin mutlu günü! Gürkan Sayın ile Hatice Sena Uyaner dünyaevine girdi
  • ABONE OL

Sabah Gazetesi Ankara Asayiş muhabiri Hatice Sena Uyaner ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Büro kameramanı Gürkan Sayın, hayatlarını birleştirerek mutluluğa "evet" dedi. Kurtuluş Parkı içerisinde bulunan Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törende, genç çiftin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu. Nikah memurunun sorusuna "evet" diyerek dünyaevine giren Uyaner ve Sayın salondaki davetlilerden büyük alkış aldı.

MESAİ ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin en mutlu gününde aileleri, yakınları, dostları ve mesai arkadaşları da yanlarında oldu. Törene Sabah Ankara İstihbarat Büro ekibi katılarak çifti yalnız bırakmadı. Nikah sonrası davetlilerin tebriklerini kabul eden çift, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ailelerine, dostlarına ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Uyaner ve Sayın'ın mutluluğu, törene katılan davetlilerin alkışları eşliğinde taçlandı.

#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İHA ve Sabah ailesinin mutlu günü! Gürkan Sayın ile Hatice Sena Uyaner dünyaevine girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA