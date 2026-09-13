İHA ve Sabah ailesinin mutlu günü! Gürkan Sayın ile Hatice Sena Uyaner dünyaevine girdi

Sabah Gazetesi Ankara Asayiş muhabiri Hatice Sena Uyaner ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Büro kameramanı Gürkan Sayın, hayatlarını birleştirerek mutluluğa "evet" dedi. Kurtuluş Parkı içerisinde bulunan Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen törende, genç çiftin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu. Nikah memurunun sorusuna "evet" diyerek dünyaevine giren Uyaner ve Sayın salondaki davetlilerden büyük alkış aldı.

MESAİ ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin en mutlu gününde aileleri, yakınları, dostları ve mesai arkadaşları da yanlarında oldu. Törene Sabah Ankara İstihbarat Büro ekibi katılarak çifti yalnız bırakmadı. Nikah sonrası davetlilerin tebriklerini kabul eden çift, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ailelerine, dostlarına ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Uyaner ve Sayın'ın mutluluğu, törene katılan davetlilerin alkışları eşliğinde taçlandı.