Kur'an-ı Kerim'in yüz on ikinci suresidir. En faziletli sureler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda en kısa surelerden birisidir. Bu nedenle okunması kısa sürer ve ezberlenmesi basittir. 4 ayetten oluşan İhlas Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. "Kul hüvallahü ahad" duası olarak da adlandırılır. İhlas suresi okumak isteyen birçok kişi ihlas suresi adetliyken okunur mu sorusuna cevap aramaktadır. Adetliyken İhlas suresi okunur mu sorusunun cevabına ve diğer tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İhlas Suresi Adetliyken Okunur Mu?

İhlas Suresi ile ilgili arama motorunda sıkça sorulan sorulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde de konu hakkında en geniş bilgilere yer verilmiştir. Diyanet'te yer alan bilgiler şöyle;

''Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur'an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber "Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz." (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de "Resûlullah'ı Kur'an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Nesâî, Tahâret, 175; İbn Mâce, Tahâret, 105; İbn Huzeyme, Sahîh, I, 104; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, Tahâret, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise, Hz. Ali'nin "Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur'an okurdu." (Tirmizî, Tahâret, 111) dediği rivayet edilmiştir.''

İhlas Suresi Konusu Nedir?

İhlas, kelime olarak samimi olmak ve içtenlikle bağlanmak anlamını taşır. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan bu surede de çok önemli bilgilere yer verilmiştir. İhlas suresin temel olarak Allah'ın bazı sıfatlarından bahsedilmiştir. İhlas suresinde tevhid inancı tam anlamıyla benimsenmiştir.

İhlas Suresi Kaç Ayet?

Mekke döneminde nazil olan surelerden birisidir. İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri arasında yer almaktadır. Okunması çok kısa sürmekle birlikte ezberlenmesi de bir o kadar basittir. İhlas Suresi 4 ayetten oluşmuştur.

İhlas Suresi'nin Önemi Nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, "Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

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