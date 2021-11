İhlas Suresi Okunuşu: İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

"Kul hüvallâhü ehad" şeklinde başladığı için bu şekilde de adlandırılan İhlas Suresi Türkçe anlamı ve okunuşu yönünden araştırılıyor. İhlas Suresi Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu ile tüm Müslümanların aşina olduğu bir duadır. Ancak bu duanın mana derinliği de en az duanın okunuşu kadar önemlidir. Bu sebeple Diyanet açıklamalarıyla İhlas Suresi tefsiri ve Türkçe anlamı sık sık araştırılmaktadır. İşte İhlas Suresi okunuşu, anlamı, faziletleri ve faydaları

İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O'na bir denk de olmadı.

İhlas Suresi Anlamı Nedir?

Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan İhlas Suresi tevhid inancının önemli kaynaklarından biridir. Samed ve Ahad ifadeleriyle Allah'ın muhtaç olmayan, muhtaç olunan olduğu ifade edilmektedir. Yüce Allah'ın tüm insani sıfatlardan münezzeh ve eksiksiz olduğu, O'nun tüm varlıklardan üstün olduğu vurgulanmaktadır. Böylece bu dua şirkten sakınarak Yüce Allah'a sığınma mesajını verir.

İhlas Ne Demek?

İhlas kelimesi sözlükte "dinde ve inançta samimi olmak, dine içtenlikle ve samimiyetle bağlı olmak" gibi anlamlara gelir. Bu ifade, ibadetleri hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin, sadece Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla yapmak manasına gelir.

İhlas Suresi'nin Önemi Nedir?

Duada geçen "Ahad" kelimesi yüce Allah'ın birliğini ve tekliğini belirten bir terimken, "Samed" ise O'nun doğmayan ve doğurulmayan olduğunu, kimseye muhtaç olmadığını ifade etmektedir. Bu ifadeler İhlas duasının tevhid inancını ifade ettiğinin en önemli kanıtıdır. İhlas Suresi, Kur'an'ın tevhid ve akaid bölümlerinin özeti niteliğinde olduğu için Kur'an'ın üçte biri kabul edilmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine inceleyen bir kişinin bu duayı çok iyi anlaması, taşıdığı manaları kavraması gerekir. Şayet bir mümin bu duayı gerektiği şekilde anlarsa Kur'an'ın söz konusu bölümlerini de anlamış kabul edilir.

İhlas Suresi Hangi Dua, Nasıl Başlar?

İhlas Suresi "Kul hüvallâhü ehad" şeklinde başlamaktadır. Bu sebeple bu dua "Kul hüvallâhü ehad" şeklinde de anılır. Bunun dışında "Kulhü" duası olarak da ifade edilmektedir.

İhlas Suresi'nin Faziletleri Nelerdir?

Bu sure ilk olarak Allah'ın rızasını kazandıran en mühim surelerden biridir. İçerisinde Allah'ın en önemli sıfatlarını barındıran bu dua, her okunuşta kulun Allah'a bir adım daha yaklaşmasına vesile olmaktadır. Bununla birlikte bu dua kişiye ruhsal anlamda da son derece iyi gelmektedir. Ruhsal bir boşluk anında kişinin yalnız olmadığını gösteren bu dua, her türlü dertte Allah'ın kulunun yanında olduğunu hissettirerek kişinin içini ferahlatmaktadır.

İhlas Suresi Dilek İçin Kaç Kere Okunur?

İhlas Suresi'nin kaç tekrarla okunacağı kişinin gücünün ne kadarına yettiğine bağlıdır. Bu duayı sık sık tekrar etmek kişinin imanını tazeleyerek Allah yolunda daha emin adımlarla yürümesini sağlar. Bir dilek ve temenni üzerine okunacaksa 21, 41, 313, 1001, 10 bin, 12 bin gibi tekrar sayıları söz konusudur. Bir isteğin olması için bu sureyi günde 41 defa okumak fayda sağlayacaktır.

İhlas Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olan İhlas Suresi 4 ayetten müteşekkildir. Kısa ve öz olan bu sure, 4 ayet içinde derin manaları ve çok mühim sırları barındırır.

İhlas Suresi Kaçıncı Sayfada Yer Alıyor?

Mushafta yüz on ikinci sırada yer alan İhlas Suresi iniş sırasına göre ise yirmi ikinci suredir. Nas Suresi'nden sonra, Necm Suresi'nden önce indirilen bu sure, Kur'an'ın 30'uncu cüzünde ve 604'üncü sayfasında yer almaktadır.

İhlas Suresi En Kolay Nasıl Ezberlenir?

Bu sure son derece kısa olması dolayısıyla en kolay ezberlenen dualardan biridir. Çocuklara ilk ezberletilen dualar arasında yer alır. Bu duayı kısa sürede ezberlemek için sık sık tekrar etmek yeterli olacaktır. Gün içinde sık sık tekrar etmek, bir kağıda yazıp göz önünde bir yere asmak, sesli olarak dinlemek ezberlemeyi kolaylaştıracaktır.

İhlas Suresi Abdestsizken Okunur Mu?

Diğer tüm surelerde olan koşul İhlas Suresi'nde de geçerlidir. Bu sure ezberden okunacaksa abdest şartı aranmamaktadır. Ancak duayı Kur'an-ı Kerim'den okumak gerekiyorsa mutlaka abdest alınmalıdır. Zira Kur'an'a abdestsiz el sürmek günah kabul edilir.

İhlas Suresi Tefsiri

İhlas Suresi'nin ilk iki ayetinde bulunan "ahad" ve "samed" kelimeleri Allah'ın en güzel sıfatlarındandır. Ahad O'nun birliğini ve eşsizliğini ifade eder. Samed ise kimseye ihtiyacı olmayan, ihtiyaç duyulan, doğmamış ve doğurulmamış olan anlamlarına gelir. Samed, Allah'ın en mühim sıfatlarından biridir. Yaratılmış her şeyin varlığını Allah'a borçlu olduğunu ifade eder. O'nun bir dengi olamayacağını, her şeyden üstün olduğunu belirtir.