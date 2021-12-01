İhlas Suresi Kaçıncı Cüz Ve Sayfada Yer Alıyor? İhlas Suresi Sayfa Kaçta?

Müslümanlar için çok önemli bir yere sahip olan İhlas Suresi, en çok okunan ve en faziletli surelerden birisidir. Mekke döneminde nazil olan ve 4 ayetten oluşan bu sureyi Kur'an-ı Kerim'den okumak isteyenler bazı sorulara cevap araştırmaktadır. İhlas Suresi kaçıncı cüz ve sayfada sorusu da onlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. İhlas Suresinin Kur'an-ı Kerim'deki yerini öğrenmek isteyenler ayrıntıları inceleyebilir. Peki, İhlas suresi sayfa kaçta ve kaçıncı cüzde yer alıyor?

İhlas Suresi Kaçıncı Cüz Ve Sayfada Yer Alıyor?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden birisi olan İhlas Suresi, en kısa ve en faziletli surelerden birisidir. İhlas suresini ezbere okumak yerine Kur'an-ı Kerim'den okumak isteyenler ise kaçıncı cüz ve sayfada yer aldığına dair bilgileri araştırmaktadır. Mekke döneminde nazil olan ve 4 ayetten oluşan İhlas Suresi, 30. cüzde bulunur.

Nas Suresinden sonra, Necm suresinden önce inen İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'de 604. sayfada yer alır.

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

İhlas Ne Demek?

Kur'an-ı Kerim'in yüz on ikinci suresi olan İhlas Suresi hakkında arama motoru üzerinde pek çok kişi araştırma yapmaktadır. İhlas'ın kelime anlamı da onlardan birisidir. İhlas kelime olarak samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir.

İhlas Suresinin Önemi

İhlas Suresinin Kur'an'ın üçte birine denk olduğuna dair rivayet sahih hadis kitapları ile önemli tefsir kaynaklarında yer almıştır. Bu hadisi yorumlayan âlimlerden bir kısmı İhlâs sûresinin sevabı itibariyle, bir kısmı da konusu ve mânası yönünden Kur'an'ın üçte birine denk olduğunu söylemiştir. İkinci görüşe göre sûre, Kur'an'ın üç ana konusundan ilki olan tevhidle alâkalı olup bu sûrenin anlamını iyice kavrayan ve itikadını onunla oluşturan bir insan Kur'an'ın tevhid ve akaid bölümünü de kavrayıp benimsemiş olur.

İhlas Suresi Ne Zaman Okunur?

İhlas Suresi, günün her saatinde okunabilen bir suredir ancak bazı durumlarda daha sık okunduğu görünmektedir. Farz ve sünnet namazlarında en sık okunan sureler arasında yer alır.

İhlas Suresi, Ayetel Kürsi, Nas, Felak sureleri ile birlikte de okunmaktadır. Dini gecelerde yine bu surenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler sıkça okur.

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