İhmali olanlar hesap verecek

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen şiddetli patlamalar, çevredeki yerleşim alanlarının camlarının kırılmasına neden oldu. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yaşanan felakette, 2'si 18 yaşından küçük 6 çalışan yaşamını yitirdi. Biri ağır 7 kişi de yaralandı. Ölenlerin isimlerinin Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin olduğu belirtildi.Savcılığın 'ivedi' talimatıyla harekete geçen polis, ortadan kaybolan işyeri sahibi Kurtuluş Oransal'ı Yalova'da yakaladı. Aracından valizleri çıkan Oransal'ın kaçma hazırlığında olduğu kaydedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, Oransal'ın kayıplara karışan oğlu İsmail Oransal da aranıyor.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli soruşturma için bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangını araştırmak için bir müfettiş görevlendirildiğini söyledi. İddialara göre, facinanın yaşandığı işletme 2024 yılında CİMER'e de şikayet edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başfüfettişimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hızlıca intikal etmişlerdir. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için bakanlık olarak da takipçisi olacağız" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili 7 görevlinin açığa alındığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soruşturmanın selameti açısından, SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır."Mahalle sakini Mehmet Düzgüner, yaşananları şöyle anlattı: "Saat 09.00 gibiydi, patlama sesi oldu. Kalktım, balkondan baktığımda adam yanıyordu. Aşağıya indim bahçedeki hortumu aldım, adamı söndürdüm. Bağrışma sesleri vardı. Çocuklar, kadınlar bağırıyordu. İçeri girmek istedim ancak alevlerden dolay giremedim. Bu işyeri 4 yıldır faaliyet gösteriyordu, defalarca şikayet edildi. Kaç kişi çalıştığını bilmiyorum ancak yaşı küçük çocuklar, kadınlar da vardı. Bağırıp çağırıyorlardı." Çalışanların patlamadan dolayı dışarı çıkamadığını vurgulayan Düzgüner, "Kapının önü komple alevdi. Çıkmaları imkansızdı yani. Biz de giremedik, onlar da çıkamadılar. Tek giriş çıkış burası zaten. İnsanların bağrışmalarını sessizce izlemek çok kötü bir şey" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.