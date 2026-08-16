İhraç edilen mutfak aletinden 400 bin uyuşturucu hap çıktı

MİT Başkanlığı ile Gaziantep
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik ortak operasyonunda, yurtdışına gönderilmek istenen sanayi tipi mutfak araçlarının içinde 400 bin adet Captagon ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında MİT Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin takibi sonucu, Gaziantep'ten kargo yoluyla yurtdışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Yapılan operasyonda, sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş 400 bin adet Captagon bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.