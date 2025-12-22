İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunmuşlardı: İşte o saygısızlara istenen ceza!





'İBADETHANE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME' SUÇUNU DA İŞLEDİLER

Ö.D.'nin ağzında sigarayla alaycı tavırlar sergileyerek cinsel organını İkbal Uzuner'in mezar taşına yaklaştırdığı sırada Ö.D. ile Ö.E.E.'nin mezara su döktüklerinin aktarıldığı iddianamede, bu anlara ilişkin videoyu da sosyal medyada 'boğuldu' şeklinde paylaştıkları, aynı zamanda bu hareketlerle ibadethane ve mezarlıklara zarar verme suçunu da işledikleri, aynı zamanda suça sürüklenen çocukların İkbal Uzuner'in onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte eylemlerde bulundukları kaydedildi.

Baba Hasan Uzuner'in merhum kızının mezarına iş çıkışı eşiyle birlikte gittiklerinin belirtildiği iddianamede, iş arkadaşları ve merhum kızını korumak isteyen birkaç kişinin kendisine ulaşarak kızının mezarına su döküldüğü söylediği, kendisine mezarda uygunsuz hareketler yapıldığına dair video görüntüsünün olduğunun söylendiği ve olaydan bu şekilde haberdar olduğu ifade edildi.