Haberler Yaşam Haberleri İkbal'in mezarından alçak paylaşımlara 3 tutuklama: İfadeleri ortaya çıktı! 'Kusura bakmasınlar'
Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:32 Son Güncelleme: 25.11.2025 09:42

İkbal'in mezarından alçak paylaşımlara 3 tutuklama: İfadeleri ortaya çıktı! 'Kusura bakmasınlar'

Fatih’te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in Semih Çelik isimli cani tarafından vahşice katledilmesi ülkeyi yasa boğmuştu. Geçtiğimiz günlerde İkbal Uzuner’in mezarı başına giden ve uygunsuz hareketler eşliğinde video çeken 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyük tepki çeken olayın faillerinin, ifadesi ortaya çıktı.

İkbal’in mezarından alçak paylaşımlara 3 tutuklama: İfadeleri ortaya çıktı! ’Kusura bakmasınlar’

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 kişinin tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.

"LİNÇLENDİM, VİDEOYU SİLDİM"

Şüpheli şahısların Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, "Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım" dedi.

"KUSURA BAKMASINLAR"

Şüpheli Ö.E., ifadesinde, "Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal'in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, 'gidelim mi' dediler gittik. Pişmanım." şeklinde konuştu.

"BEN HİÇ HAKARET ETMEDİM"

Ö.D. ise ifadesinde hakaret etmediğini belirterek, "Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir, ben hiç hakaret etmedim. Sadece mezar taşını tuttum. Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp, cinsel gözüksün diye paylaşmışlar" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İkbal'in mezarından alçak paylaşımlara 3 tutuklama: İfadeleri ortaya çıktı! 'Kusura bakmasınlar'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz