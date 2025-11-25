İkbal’in mezarından alçak paylaşımlara 3 tutuklama: İfadeleri ortaya çıktı! ’Kusura bakmasınlar’

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 kişinin tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.
"LİNÇLENDİM, VİDEOYU SİLDİM"
Şüpheli şahısların Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, "Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım" dedi.