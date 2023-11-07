İKÇÜ Filistin için ’Tek Yürek’ oldu

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'yi ziyaret etmek için İKÇÜ'ye gelen İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın da yer aldığı ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Süleyman Akbulut, Sosyal Sorumluluk Projeleri Komisyon Üyesi Prof. Dr. Zehra Nuray Nişancı, topluluk akademik danışmanı Prof. Dr. Murat Kayacan ile Genel Sekreter Nuretdin Memur; İKÇÜ'lü gençlerin böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atmalarından duydukları memnuniyeti paylaştı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede başlatılan yardım çalışmalarına üniversite gençliği olarak ufak da olsa katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade eden gençler duygularını, "Kermesimize öğrenci arkadaşlarımız, hocalarımız ve idari çalışanlarımız yardım elini uzattı. Herkesin yoğun bir teveccühü oldu. İki gün süren kermesimiz İKÇÜ'deki anlamlı bir dayanışmanın örneği oldu. Filistin halkının bir nebze yanında olabilmek adına desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde paylaştı.

GAZZE İÇİN 'TEK YÜREK' OLDUK

Uluslararası öğrencilerin yanı sıra aralarında Filistinli öğrencilerin de yer aldığı topluluk üyesi öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ olarak Filistin halkının yanında olduklarını söyledi. Başta kadın ve çocuklar olmak üzere İsrail'in yürüttüğü zulmün katliam olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Köse, "Kermesimizden elde edilen geliri, Filistin halkına ulaştırılmak üzere en kısa sürede devletimize teslim edeceğiz. Öğrencilerimizle Filistin için tek yürek olduk. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldığı, bunun 2'nci Dünya Savaşı'nda, Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu açıklandı. Ambulans, hastane, okul ayırt etmeden sivil halka uygulanan, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, sistematik bir soykırımın adıdır bu. İşlenen bu soykırımın karşısında durmak, insan olmanın bir gereğidir. Soykırıma destek verenleri de vahşete sessiz kalanları da tarih yazacaktır" dedi.

DÜNYANIN VİCDANA İHTİYACI VAR

Tüm insanlığın merhamete ve vicdana ihtiyacının olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Köse, bunun din, ülke ayrımı gözetmeksizin nefes taşıyan tüm canlıların hakkı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Köse, "Büyük İslam Âlimi İmam Gazali bir kitabında, bir insan, bir hayvanın üstüne bindiyse üstünde uyumasının caiz olmadığını söyler. Çünkü uyuyan insan ağırlaşır ve hayvanın üstüne ek yük gelir der. Medeniyetimizde, can taşıyan insansa din ayrımı yapılmaz, can taşıyorsa, hayvan-insan ayrımı yapılmaz. Tarihte bunun örnekleri var. Peygamber efendimiz tarafından tüm ordu komutanlarına, kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının öldürülmemesi, mabetlere, doğaya, ağaca dokunulmaması emrolunmuştur. İnsanın ölüsüne işkence yapılamaz. Bugün dünyanın işte bu vicdana ihtiyacı var. Mustafa Hocam da bu anlamlı toplantımıza şahit oldu, ziyaretleri ve katılımları için de ayrıca mutlu oldum. Filistin için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İMANIN EN ZAYIF HALİ 'SESSİZ KALMAK'

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş da gençleri duyarlı davranışları için tebrik etti. Prof. Dr. Karataş, "Müslümanların ihtiyacı halinde kılını kıpırdatmamak imanın en zayıf halidir. Hatta iman var mı yok mu diye de tartışılır. Gençlerin yaptıkları çok kıymetli. Tesadüf yoktur. Burada bulunduysam ben de yardımlarınıza destek olmak, katkıda bulunmak isterim" dedi. Konuşmaların ardından Gazze için toplanan nakdi yardımlar Rektör Köse'ye teslim edildi.