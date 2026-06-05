İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, biri ağır 5 yaralı

Korkunç kaza saat 13.30 sıralarında Isparta - Konya karayolu üzerindeki Sorkuncak mevkiinde meydana geldi. Turgut K. yönetimindeki hafif ticari araç ile Zekiye H. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Turan Taşyaran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazada sürücüler Turgut K. ve Zekiye H.'nun yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Enes K.ve Sabriye K. ile diğer araçta yolcu konumundaki Mehmet T. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ve Emniyet Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.