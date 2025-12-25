İki araç yarıştı nişanlı çift öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde önceki gece korkunç bir kaza yaşandı. Aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobil önlerinde ilerleyen Ahmet İnce (23) idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü İnce de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazada ölen Mislina Akçakoyun ile Ahmet İnce'nin nişanlı olduğu, bir yerde yemek yedikten sonra evlerine dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Olaya karıştığı iddia edilen araçlardan birinin sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.