İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen, hafif ticari araçla SUV tipi araç, Ardahan - Ardanuç karayolunun Yalnızçam mevkiinde çarpıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, meydana gelen kazada Tümer Dede, Nurdan Dede ve Engin Okumuş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Enes Şenel, Muhammed Şenel ve Erden Okumuş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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